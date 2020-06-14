В Брянске двое мужчин пытались на сбыте 5-тысячных фальшивок

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:39:06+03:00

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В Брянске двое мужчин пытались сбыть поддельные пятитысячные купюры. Их задержали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 14 июня.

В первом случае сигнал тревоги поступил из отделения банка «ВТБ 24», расположенного на улице Куйбышева в Бежице. Выяснилось, что посетитель, находясь у банкомата, пытался зачислить себе на счет несколько купюр, в том числе фальшивку в 5000 рублей.

Еще один преступный эпизод зафиксировали в магазине на улице Почтовой (это также в Бежицком районе Брянска). Расплачиваясь за товар, мужчин передал банкноту в 5 тысяч рублей. Однако у продавца возникли сомнения в ее подлинности. Догадку подтвердила проверка купюры на детекторе.

- Злоумышленниками оказались 30-летний житель Брянска и 39-летний приезжий из Калужской области, - говорят в пресс-службе. - Прибывшие по вызовам росгвардейцы задержали мужчин и передали для дальнейшего разбирательства полицейским. По каждому случаю в УМВД проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU