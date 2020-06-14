2020-06-14T16:55:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число COVID-пациентов в Новозыбкове выросло на четверть

Суточный прирост заболевших составил 28 человек
Анна ЛЕВКИНА
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Почти на четверть - на 23% - возросло число заболевших коронавирусом в брянском городе Новозыбкове. Только за один день опасный диагноз поставили 28 жителям. Это рекордный прирост заболеваемости для Брянской области за субботу, 13 июня, сообщают в региональном оперштабе.

По последним данным, сейчас в городе насчитывается 126 COVID-положительных. А еще накануне их было 98. По суточному приросту Новозыбков обошел даже Брянск (28 против 21).

Ранее сообщалось, что в третьем по величине городе Брянской области коронавирусом заболели 15 медиков. Среди них были врачи, фельдшеры и медсестры. Из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли два отделения райбольницы (травматологическое и неврологическое). Большинство заболевших проходили лечение в инфекционных госпиталях областного центра.

В целом в Брянской области коронавирус диагностировали уже 5011 жителям. 3609 из них выздоровели. Еще 32 скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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