В ДТП на проспекте Ленина в Брянске пострадали женщина и ребенок

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:57:07+03:00

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При столкновении трех автомобилей на проспекте Ленина в Брянске пострадали женщина и ребенок. Официальные подробности субботнего ДТП распространила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 16.10 13 июня. Столкнулись, напомним, два «Тойоты» («Чайзер», «Камри») и «Лексус 300». По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель первой иномарки. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения. А вторые автомобили следовали по своей полосе в левом ряду - со стороны улицы Горького в сторону Дуки.

- В дорожной аварии пострадали два человека, - говорят в ГИБДД. - 41-летнюю пассажирку «Тойоты Камри» госпитализировали с диагнозом «перелом скулового скелета». Также незначительные повреждения получила 12-летняя девочка из этого же автомобиля. У нее повреждена губа. Ребенка отпустили домой, назначив лечение.

Кстати, предполагаемый виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

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ИСТОЧНИК KP.RU