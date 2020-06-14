2020-06-14T13:41:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны брянские районы с наибольшим приростом COVID-19

В «лидерах» оказались Новозыбков и Брянск
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области обновили карту распространения COVID-19.В Брянской области обновили карту распространения COVID-19.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения COVID-19. Ее обнародовал региональный антивирусный штаб утром в воскресенье, 14 июня.

Так, новых случаев - 91. А общее число заболевших с начала пандемии составляет 5011.

В первой тройке по приросту оказались Новозыбков, Брянск и Унечский район. Там подтвердили 28, 21 и 16 новых случаев соответственно.

Также 12 коронавирусных пациентов выявили в Погарском районе, 4 - в Трубчевском, 3 - в Брянском, 2 - в Почепском. Ещё в нескольких муниципальных образованиях произошла минимальная прибавка COVID-положительных. Среди них - Дятьковский, Карачевский, Мглинский, Жирятинский районы. Также брянскую статистику пополнил один иногородний.

Кстати, за сутки опасный диагноз сняли у 90 брянцев. А новые смерти не фиксировались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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