За сутки коронавирус диагностировали 91 брянцу
91 новый случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Брянской области за последние сутки. Такова статистика регионального оперштаба на утро воскресенья, 14 июня.
Общее число заболевших достигло 5011. Их них 3609 человек выздоровели. Прибавка случаев за сутки – 90 (или 3%). Экс-пациенты сдали контрольные тесты на коронавирус. Они отрицательные.
Тройка «лидеров» осталась прежней. Так, больше всего заболевших в Брянске, Брянском и Дятьковском районах — 2173, 349 и 279 соответственно.
На коронавирус за сутки проверили 1108 брянцев.
Сейчас Брянская область занимает 11 место в России по числу заболевших. Суточный прирост новых случаев составил 2%.
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ИСТОЧНИК KP.RU