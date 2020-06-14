2020-06-14T11:19:43+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус диагностировали 91 брянцу

Общее число заболевших перевалило за 5000
Анна ЛЕВКИНА
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Общее число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 5011.Общее число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 5011.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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91 новый случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Брянской области за последние сутки. Такова статистика регионального оперштаба на утро воскресенья, 14 июня.

Общее число заболевших достигло 5011. Их них 3609 человек выздоровели. Прибавка случаев за сутки – 90 (или 3%). Экс-пациенты сдали контрольные тесты на коронавирус. Они отрицательные.

Тройка «лидеров» осталась прежней. Так, больше всего заболевших в Брянске, Брянском и Дятьковском районах — 2173, 349 и 279 соответственно.

На коронавирус за сутки проверили 1108 брянцев.

Сейчас Брянская область занимает 11 место в России по числу заболевших. Суточный прирост новых случаев составил 2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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