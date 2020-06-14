В Брянске на припаркованную иномарку рухнуло дерево

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:07:18+03:00

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В Володарском районе Брянска на припаркованный у многоэтажного дома автомобиль рухнуло дерево. Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях утром в воскресенье, 14 июня.

Автор поста прокомментировал, что случай произошел во дворе дома №33 по улице Пушкина в утреннее время. Пострадавший автомобиль - марки ««Škoda». Рядом находились еще несколько автомобилей. Никто из людей не пострадал.

Напомним, 14 июня на территории Брянской области действует оперативное предупреждение по ухудшению погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, порывистый ветер (до 20 метров в секунду), град. Из-за непогоды возможна гибель сельскохозяйственных культур, обрывы линий связи и электроэнергии, затопление участков в поймах рек. Также в региональном ГУ МЧС России предупреждали о возможности падения деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU