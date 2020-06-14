В Брянске сообщили о загрызенной на смерть женщине
В Брянске стая собак напала на 45-летнюю горожанку. От полученных укусов женщина скончалась. Информация об этом появилась в воскресенье, 14 июня.
Сообщение о ЧП появилась в социальных сетях и ряде средств массовой информации.
По предварительным данным, собаки напали на горожанку вечером 13 июня. В тот момент женщина находилась во дворе многоэтажного дома микрорайона "Новый городок" в Бежицком районе. От полученных повреждений она скончалась.
"Комсомольской правде" в Брянске" случай пока не прокомментировали правоохранители. Между тем, со слов супруга погибшей, следователи приступили к расследованию. А лично он считает, что жену загрызли не бездомные собаки, а бойцовые.
— По словам следователя, это уже четвертая жертва. Я не верю, что это сделали бездомные собаки. Кто-то содержит бойцовых собак и ночью натаскивает на людей, — цитирует мужчину телеканал "Городской".
Добавим, проблема бездомных собак существует в Брянске уже не первый год. Решить ее должно строительство приюта в поселке Большое Полпино. По последним данным, к работам подрядчик должен приступить в ближайшее время. А выбрали его через аукцион в начале июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU