2020-06-13T23:57:36+03:00
Общество

В Брянской области умерших от коронавируса в статистику включают через месяц

Этим объяснили расхождение данных региональной и федеральной статистики
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области умерших от коронавируса включают в официальную статистику только через 25-30 дней. Все это время проводят исследования, чтобы подтвердить причину смерти. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

Справку о смерти родственники умершего получают гораздо раньше. И, судя по всему, причина смерти в ней - не коронавирус. Документы нужны для погребения и юридических действий.

В Брянской области статистика смертей за апрель разошлась с федеральной. Росстат впервые включил в данные по естественному движению населения смерть от коронавируса. По данным Росстата, в Брянской области в апреле от коронавируса умерли 12 человек. А по данным оперативного штаба - только девять.

- Протоколы окончательных исследований по 3 подтвержденным летальным случаям, зафиксированным в апреле, поступили в мае, - прокомментировали в оперштабе.

В Брянской области на 13 июня 32 человека умерли от коронавируса. Последний летальный случай зафиксировали 11 июня. До этого несколько недель ни одной смерти от новой инфекции не подтверждали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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