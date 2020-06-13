В Брянске истощенного молодого человека передали родным
Его искали волонтеры с 6 июня
Фото: vk.com, "Белые Берега".
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В Брянске неподалеку от поселка Белые Берега нашли истощенного молодого человека. Все тело в царапинах. Из одежды почти ничего нет. Его встречали в таком состоянии в течение недели.
Пользователи написали об этом в группу "Белые Берега". И оставили координаты места на берегу реки Снежеть.
Туда выехали волонтеры "Лиза Алерт" из Белых Берегов. Оказалось, что они искали молодого человека с 6 июня. Его личность установили. Пропавшего передали родственникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU