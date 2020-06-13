На трассе под Брянском столкнулись фура и две легковушки

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:27:59+03:00

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На трассе под Брянском столкнулись фура и два легковых автомобиля. ДТП случилось в пятницу, 12 июня, около часа дня на 366-м километре дороги "Украина" в Брянском районе.

35-летний водитель "Рено Премиум", это грузовик с прицепом-цистерной, ехал со стороны Москвы в сторону Брянска. Он не учел дистанцию и столкнулся с "Ниссан Иск Трэйл", который двигался впереди. Внедорожник выбросило на встречную полосу. И он врезался в "Мицубиси Каризма". Вторая иномарка в это время поворачивала налево.

Травмы получил 66-летний пассажир "Ниссан". Его госпитализировали с травмой позвоночника.

- Полицейские проводят проверку по факту ДТП, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU