В Брянской области коэффициент распространения коронавируса остался на уровне меньше единицы
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса остался на уровне меньше единицы. Хоть заболеваемость за последние несколько дней увеличилась. На 13 июня коэффициент равен 0,96. Этот показатель подходит для п первого этапа снятия ограничений, который проходит в регионе.
Будут ли власти ждать уменьшения коэффициента, чтобы приступить к следующему этапу, пока неизвестно.
В Брянской области разрешили работать небольшим не продовольственным магазинам. Остаются закрытыми детские сады, в больницах не оказывают плановую медицинскую помощь.
За последние сутки в Брянской области подтвердили 95 новых случаев заболевания. Вылечились за то же время - 88 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU