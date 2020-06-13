2020-06-13T11:32:32+03:00
Общество

В Брянской области коэффициент распространения коронавируса остался на уровне меньше единицы

На 13 июня он равен 0,96
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области коэффициент распространения коронавируса остался на уровне меньше единицы. Хоть заболеваемость за последние несколько дней увеличилась. На 13 июня коэффициент равен 0,96. Этот показатель подходит для п первого этапа снятия ограничений, который проходит в регионе.

Будут ли власти ждать уменьшения коэффициента, чтобы приступить к следующему этапу, пока неизвестно.

В Брянской области разрешили работать небольшим не продовольственным магазинам. Остаются закрытыми детские сады, в больницах не оказывают плановую медицинскую помощь.

За последние сутки в Брянской области подтвердили 95 новых случаев заболевания. Вылечились за то же время - 88 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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