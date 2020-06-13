2020-06-13T11:02:02+03:00
Общество

Жители Брянска отправились на пляж в жаркие выходные

Массовые купания сфотографировали на озере Орлик
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Подслушано Брянск".Фото: "Подслушано Брянск".
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Жители Брянска отправились на пляж в жаркие выходные. В пятницу, 12 июня, температура воздуха днем была выше 30 градусов. Массовые купания сфотографировали на официальном пляже на озере Орлик на окраине Бежицы. Пользователи пишут, что похожая картина была и на других пляжах в городе.

Кстати, с 12 июня на городских пляжах должны дежурить спасатели. Несмотря на то, что официально купальный сезон пока не открыли из-за коронавируса. Но людей в такую жару никакой коронавирус не остановил.

В субботу, 13 июня, в Брянской области вновь обещают жаркую погоду. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, погода испортится. Но на следующей неделе жара вернется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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