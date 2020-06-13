В Брянской области коронавирусом заболели 95 человек
В Брянской области за последние сутки коронавирусом заболели 95 человек. Такие данные 13 июня опубликовали в оперативном штабе. За то же время выздоровели 88 пациентов.
Общее число заболевших в регионе приближается к пяти тысячам и составляет 4920 человек. В Брянске к субботе, 13 июня, зарегистрировали 2152 жителя с подтвержденной инфекцией.
В регионе 3519 пациентов справились с инфекцией.
За последние сутки в лабораториях выполнили 1520 тестов на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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