2020-06-13T10:36:18+03:00
Общество

В Брянской области коронавирусом заболели 95 человек

За то же время выздоровели 88 пациентов
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области за последние сутки коронавирусом заболели 95 человек. Такие данные 13 июня опубликовали в оперативном штабе. За то же время выздоровели 88 пациентов.

Общее число заболевших в регионе приближается к пяти тысячам и составляет 4920 человек. В Брянске к субботе, 13 июня, зарегистрировали 2152 жителя с подтвержденной инфекцией.

В регионе 3519 пациентов справились с инфекцией.

За последние сутки в лабораториях выполнили 1520 тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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