2020-06-13T11:03:01+03:00
Общество

В Брянске врач отправила больного мужчину на работу

На момент осмотра у пациента не было температуры
Марина АНТОНОВА
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Перед приемом мужчина просидел в очереди 4,5 часа.Перед приемом мужчина просидел в очереди 4,5 часа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Брянске терапевт поликлиники №5 в Фокинском районе отправила больного на работу. Жалобу написала жена пациента на портале госуслуг.

В начале июня у мужчины поднялась небольшая температура, появился кашель и жжение в груди. К терапевту ему удалось попасть только через 4,5 часа. До этого нужно было пройти еще два кабинета.

На момент приема температура была в норме. Поэтому врач посчитала, что он полностью здоров. На просьбу мужчины ответила, что лекарство здоровым не положено. В справке написала, что пациент трудоспособен.

Вечером у мужчины вновь поднялась температура. Вызвали скорую помощь. На следующий день на дом пришла другой врач. По словам супруги, она назначила больному лечение.

Женщина просит разобраться в ситуации. Из администрации поликлиники пока ей никто не ответил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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