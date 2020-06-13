В Брянске врач отправила больного мужчину на работу
В Брянске терапевт поликлиники №5 в Фокинском районе отправила больного на работу. Жалобу написала жена пациента на портале госуслуг.
В начале июня у мужчины поднялась небольшая температура, появился кашель и жжение в груди. К терапевту ему удалось попасть только через 4,5 часа. До этого нужно было пройти еще два кабинета.
На момент приема температура была в норме. Поэтому врач посчитала, что он полностью здоров. На просьбу мужчины ответила, что лекарство здоровым не положено. В справке написала, что пациент трудоспособен.
Вечером у мужчины вновь поднялась температура. Вызвали скорую помощь. На следующий день на дом пришла другой врач. По словам супруги, она назначила больному лечение.
Женщина просит разобраться в ситуации. Из администрации поликлиники пока ей никто не ответил.
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ИСТОЧНИК KP.RU