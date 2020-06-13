2020-06-13T09:46:32+03:00
Общество

Из Брянска вновь поедут поезда на черноморское побережье

В июле и августе составы будут курсировать шесть раз в месяц
Марина АНТОНОВА
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Жители Брянска смогут с 26 июня отправиться на Имеретинский курорт, с 27 июня - в Анапу.Жители Брянска смогут с 26 июня отправиться на Имеретинский курорт, с 27 июня - в Анапу.Фото: Елена РАКОВА
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Из Брянска вновь отправятся поезда на черноморское побережье. В РДЖ сообщили, что с третьей декады июня восстановят 35 поездов в сообщении с курортами.

Жители Брянска смогут с 26 июня отправиться на Имеретинский курорт, с 27 июня - в Анапу. Поезда отправляются из Смоленска и проезжают через Брянск.

В июле и августе составы будут курсировать шесть раз в месяц. Если спрос на билеты будет большим, количество рейсов могут увеличить.

Из-за коронавируса внутри поезда будут не меньше четырех раз в сутки дезинфицировать. У пассажиров два раза в сутки планируют мерять температуру. Если кто-то во время пути почувствует недомогание, на ближайшей станции пригласят медработников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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