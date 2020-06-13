В Брянске в Десне утонула 49-летняя женщина
Ее тело подняли из воды водолазы 12 июня
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В Брянске в реке Десна утонула 49-летняя женщина. Ее тело подняли из воды водолазы в пятницу, 12 июня. Трагедия случилась в Володарским районе.
- Обстоятельства и причина гибели устанавливаются, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
В МЧС просят вести себя осторожно на воде.
Кстати, в субботу, 13 июня, в Брянской области вновь будет жарко.
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ИСТОЧНИК KP.RU