В Брянске в Десне утонула 49-летняя женщина

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:27:32+03:00

Ее тело подняли из воды водолазы 12 июня

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В Брянске в реке Десна утонула 49-летняя женщина. Ее тело подняли из воды водолазы в пятницу, 12 июня. Трагедия случилась в Володарским районе.

- Обстоятельства и причина гибели устанавливаются, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В МЧС просят вести себя осторожно на воде.

Кстати, в субботу, 13 июня, в Брянской области вновь будет жарко.

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ИСТОЧНИК KP.RU