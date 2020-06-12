Ко Дню России в Брянске раздали 150 тысяч ленточек
Наш регион присоединился ко всероссийской акции
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В Брянске ко Дню России раздали 150 тысяч ленточек в цвете российского флага. Наш регион присоединился ко всероссийской акции "Российская ленточка".
Добровольцы и активисты вышли на центральные улицы города.
Триколоры брянцам выдавали на Кургане Бессмертия, площади Ленина и Театральной площади, Бульваре Гагарина, сообщает ГТРК "Брянск".
Такая же акция прошла и в других районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU