2020-06-12T22:08:17+03:00
Общество

Ко Дню России в Брянске раздали 150 тысяч ленточек

Наш регион присоединился ко всероссийской акции
Мария Дедкова
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В Брянске ко Дню России раздали 150 тысяч ленточек в цвете российского флага. Наш регион присоединился ко всероссийской акции "Российская ленточка".

Добровольцы и активисты вышли на центральные улицы города.

Триколоры брянцам выдавали на Кургане Бессмертия, площади Ленина и Театральной площади, Бульваре Гагарина, сообщает ГТРК "Брянск".

Такая же акция прошла и в других районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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