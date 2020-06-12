Ко Дню России в Брянске раздали 150 тысяч ленточек

12 Июнь 2020 2020-06-12T22:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске ко Дню России раздали 150 тысяч ленточек в цвете российского флага. Наш регион присоединился ко всероссийской акции "Российская ленточка".

Добровольцы и активисты вышли на центральные улицы города.

Триколоры брянцам выдавали на Кургане Бессмертия, площади Ленина и Театральной площади, Бульваре Гагарина, сообщает ГТРК "Брянск".

Такая же акция прошла и в других районах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU