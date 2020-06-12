2020-06-12T20:40:48+03:00
Происшествия

В Брянске арестовали избивших полицейского мужчин

Подозреваемые отправятся в СИЗО
Мария Дедкова
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На двух мужчин 29 и 55 лет завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".На двух мужчин 29 и 55 лет завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Брянцев, избивших полицейского, арестовали. Двум горожанам выбрали меру пресечения - до суда они отправятся в СИЗО.

На двух мужчин 29 и 55 лет завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Вечером 10 июня двое подвыпивших брянцев сидели у одного из домов по проспекту Ленина . Там их встретили сотрудники полиции, которые хотели составить на хулиганов административный протокол. Однако брянцам это не понравилось, они избили полицейского.

Правоохранитель получил тяжелые травмы.

-Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - По ходатайству следователей судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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