В Брянске росгвардейцы помогли отыскать пропавшего пенсионера

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:53:51+03:00

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В Брянске росгвардейцы отыскали 68-летнего пенсионера, которого объявили в розыск как без вести пропавшего. об этом случае рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пропаже пожилого мужчины поступило в полицию. Родственники рассказали, что дедушка ушел из дома в неизвестном направлении.

Оперативный дежурный передал ориентировку всем нарядам, заступившим на службу.

Росгвардейцы заметили на улице Красноармейской пожилого мужчину, чья внешность совпадала с приметами из ориентировки. Пенсионер рассказал, что вышел из дома и заблудился.

В полиции дедушку передали родственникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU