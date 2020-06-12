В Брянске росгвардейцы помогли отыскать пропавшего пенсионера
В Брянске росгвардейцы отыскали 68-летнего пенсионера, которого объявили в розыск как без вести пропавшего. об этом случае рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщение о пропаже пожилого мужчины поступило в полицию. Родственники рассказали, что дедушка ушел из дома в неизвестном направлении.
Оперативный дежурный передал ориентировку всем нарядам, заступившим на службу.
Росгвардейцы заметили на улице Красноармейской пожилого мужчину, чья внешность совпадала с приметами из ориентировки. Пенсионер рассказал, что вышел из дома и заблудился.
В полиции дедушку передали родственникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU