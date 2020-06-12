Число заболевших коронавирусом в Брянской области достигло 4825 человек
К 12 июня число заболевших коронавирусом в Брянской области составило 4825 человек. За день диагноз COVID-19 поставили 93 жителям региона.
Больше всего новых случаев заражения в Брянске (30), Брянском районе(12) и Новозыбкове (10).
К данному моменту число выздоровевших составило 3431 человек. Из больницы за день выписали 115 брянцев.
В регионе провели уже 59 764 теста. За день специалисты проанализировали 1508 проб.
Жертвами опасной болезни с начала эпидемии стали 32 человека, сообщили в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU