2020-06-12T16:24:40+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области достигло 4825 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области
Мария Дедкова
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К 12 июня число заболевших коронавирусом в Брянской области составило 4825 человек. За день диагноз COVID-19 поставили 93 жителям региона.

Больше всего новых случаев заражения в Брянске (30), Брянском районе(12) и Новозыбкове (10).

К данному моменту число выздоровевших составило 3431 человек. Из больницы за день выписали 115 брянцев.

В регионе провели уже 59 764 теста. За день специалисты проанализировали 1508 проб.

Жертвами опасной болезни с начала эпидемии стали 32 человека, сообщили в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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