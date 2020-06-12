В День России в Брянске проходят уличные концерты
12 июня в Брянске отмечают День России. По всему городу проходят уличные концерты.
В 12.12 на улицах вживую зазвучал гимн. Брянские артисты исполнили главную песню страны вместе с жителями.
На бульваре Гагарина российский гимн спел Брянский городской академический хор.
Песни, посвященные России, также пели во дворах.
Концерты провели ансамбль русской песни «Дебряночка», фольклорные ансамбли«Родные напевы» и «Ворожея», народный ансамбль «Раздолина», студия эстрадной песни «21-й век», солисты ДК Кравцова и ДК Советского района, а также творческие коллективы белобережского Дома культуры.
Концерты продолжатся вечером на онлайн площадках, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Выступление даст Брянская областная филармония.
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ИСТОЧНИК KP.RU