2020-06-12T16:06:52+03:00
Общество

В День России в Брянске проходят уличные концерты

Артисты исполняют песни во дворах
Мария Дедкова
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Во дворах пели песни, посвященные нашей стране.Во дворах пели песни, посвященные нашей стране.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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12 июня в Брянске отмечают День России. По всему городу проходят уличные концерты.

В 12.12 на улицах вживую зазвучал гимн. Брянские артисты исполнили главную песню страны вместе с жителями.

На бульваре Гагарина российский гимн спел Брянский городской академический хор.

Песни, посвященные России, также пели во дворах.

Концерты провели ансамбль русской песни «Дебряночка», фольклорные ансамбли«Родные напевы» и «Ворожея», народный ансамбль «Раздолина», студия эстрадной песни «21-й век», солисты ДК Кравцова и ДК Советского района, а также творческие коллективы белобережского Дома культуры.

Концерты продолжатся вечером на онлайн площадках, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Выступление даст Брянская областная филармония.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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