Депутат Государственной Думы Борис Пайкин поздравил брянцев с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:31:03+03:00

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Дорогие друзья! Сегодня - особенный день. Тридцать лет назад в этот день была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». С этого момента в жизни нашего государства с многовековой историей началась новая глава.

Современная Россия переживала взлеты и падения, времена сложные и времена спокойные, радовалась победам и замирала от потрясений. Но через все испытания наше государство и его народ проходили достойно и с высоко поднятой головой. Сегодня жизнь бросает нам новые вызовы.

Мы постепенно преодолеваем пандемию и выходим из самоизоляции, впереди непростые дни, когда нам предстоит заняться восстановлением экономики. Прошедшие три месяца позволили нам многое узнать о самих себе. Мы сильны, мы терпеливы, мы милосердны, мы готовы приходить друг другу на помощь столько раз, сколько это потребуется. Именно поэтому я уверен, что все у нас с вами и у нашей прекрасной страны будет хорошо! С праздником вас, друзья, с Днем России!

ИСТОЧНИК KP.RU