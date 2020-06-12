В ДТП на улице Кромской пострадал автомобилист

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:27:16+03:00

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В Брянске на улице Кромской столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.12 11 июня, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 64-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Ноут" не уступила дорогу. Машина столкнулась с "Фольксваген Поло" под управлением 28-летнего водителя.

В ДТП травмы получил автомобилист. У него выявили ушибы, ссадины и ожог. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU