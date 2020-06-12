В ДТП на улице Кромской пострадал автомобилист
В Брянске на улице Кромской столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.12 11 июня, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 64-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Ноут" не уступила дорогу. Машина столкнулась с "Фольксваген Поло" под управлением 28-летнего водителя.
В ДТП травмы получил автомобилист. У него выявили ушибы, ссадины и ожог. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой с назначением лечения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU