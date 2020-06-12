В Брянской области от коронавируса вылечились 115 человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:11:31+03:00

За сутки вылечились больше пациентов, чем заболели

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В Брянской области коронавирус победили еще 115 пациентов. 12 июня это число снова превысило количество заболевших. За сутки диагноз подтвердили у 93 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.

В Брянской области опасное заболевание сумели побороть почти 70% заболевших - 3431 человека. К сожалению, спасти не удалось 32 брянцев.

Напомним, 11 июня стало известно, что от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка. Жительница поселка Климово Ольга Цыганкова пробыла в госпитале две недели и отправилась домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU