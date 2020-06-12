В Брянской области зарегистрировали 93 новых случая COVID-19

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:45:25+03:00

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В Брянской области обновили данные по заболевшим коронавирусом. На 12 июня в регионе зарегистрировали 93 новых случая.

Всего с начала эпидемии заболели 4825 человек, при этом лечение успешно прошли – 3431. За последние сутки диагноз сняли у 115 пациентов, сообщает оперштаб.

Умерших в регионе по-прежнему 32.

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ИСТОЧНИК KP.RU