В брянском гипермаркете сняли на видео огромные очереди
По словам посетителей, работали лишь три кассы
Фото: "БрянскToday"
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В гипермаркете на улице Брянского Фронта сняли на видео гигантские очереди. Кадры 11 июня опубликовало издание "БрянскToday".
По словам посетителей, в торговом зале работали только три кассы.Как рассказали брянцы, некоторые просто бросили тележки с продуктами и ушли. Несмотря на требования покупателей, дополнительные кассы так и не открыли.
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ИСТОЧНИК KP.RU