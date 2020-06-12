2020-06-12T10:35:45+03:00
Общество

В брянском гипермаркете сняли на видео огромные очереди

По словам посетителей, работали лишь три кассы
Мария Дедкова
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Фото: "БрянскToday"Фото: "БрянскToday"
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В гипермаркете на улице Брянского Фронта сняли на видео гигантские очереди. Кадры 11 июня опубликовало издание "БрянскToday".

По словам посетителей, в торговом зале работали только три кассы.Как рассказали брянцы, некоторые просто бросили тележки с продуктами и ушли. Несмотря на требования покупателей, дополнительные кассы так и не открыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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