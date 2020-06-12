2020-06-12T09:54:44+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшую Елену Новикову

О женщине ничего не известно близким с 10 июня
Мария Дедкова
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Фото: "Лиза Алерт" Брянск"Фото: "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянске разыскивают пропавшую Елену Новикову. О местонахождении 48-летней женщины ничего не известно с 10 июня. Она ушла из дома в Володарском районе и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, белые волосы, зеленые глаза.

Была одета в голубую футболку, черные брюки. Обута в белые кроссовки. С собой была зеленая сумка.

Пропавшая может находиться в любом районе города, сообщают волонтеры "Лиза Алерт" Брянск".

Если вы видели Елену Новикову, сообщите об этом по телефонам: 8-800-00-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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