2020-06-12T09:44:14+03:00
Общество

В Брянске продолжают строительство крупнейшего ТРЦ

Горожане заметили, что на объекте ведут активные работы
Максим Рябцев
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Площадь объекта составит больше 200 тысяч квадратных метров.Площадь объекта составит больше 200 тысяч квадратных метров.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске продолжается строительство крупнейшего ТРЦ. Горожане заметили, что на объекте идет оживленная работа.

Торговый центр на старом аэропорту является долгостроем. В апреле заместитель гендиректора компании, которому будет принадлежать здание, Сергей Мальцев рассказал губернатору Брянской области Александру Богомазу, почему работы шли медленно. По его словам, руководство Брянска не внесло необходимые изменения в градостроительный план, слушания по которым прошли еще три года назад.

Тогда глава региона отметил, что нужно создавать все условия для развития бизнеса, который честно работает и платит все налоги, создает рабочие места.

По данным областного правительства, площадь объекта составит больше 200 тысяч квадратных метров. Планируется, что этот комплекс будет включать развлекательные, торговые зоны. Здесь будут работать около двух тысяч человек. Общая стоимость проекта составляет около 10 миллиардов рублей. Закончить стройку планируют за три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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