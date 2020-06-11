2020-06-11T22:45:31+03:00
Общество

В Клинцах 101-летняя пенсионерка победила коронавирус

Жительницу Климова выписали из госпиталя 11 июня
Мария Дедкова
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Фото: газета "Труд"Фото: газета "Труд"
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Из клинцовского коронавирусного госпиталя 11 июня выписали старейшую пациентку. 101-летняя жительница поселка Климово Ольга Цыганкова победила болезнь.

Пенсионерка поступила 28 мая. Ее выписали через две недели, сообщает газета "Труд".

С этим радостным событием ее поздравили заведующий госпиталем Владимир Рябченков, врачи и медсестры отделения. Пенсионерке пожелали крепкого здоровья, благополучия, и еще долго жить на радость своим родным и знакомым.

Бабушке вручили цветы и сладкий подарок. Ольга Климентьевна отправилась домой, в Климово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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