В Клинцах 101-летняя пенсионерка победила коронавирус
Из клинцовского коронавирусного госпиталя 11 июня выписали старейшую пациентку. 101-летняя жительница поселка Климово Ольга Цыганкова победила болезнь.
Пенсионерка поступила 28 мая. Ее выписали через две недели, сообщает газета "Труд".
С этим радостным событием ее поздравили заведующий госпиталем Владимир Рябченков, врачи и медсестры отделения. Пенсионерке пожелали крепкого здоровья, благополучия, и еще долго жить на радость своим родным и знакомым.
Бабушке вручили цветы и сладкий подарок. Ольга Климентьевна отправилась домой, в Климово.
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ИСТОЧНИК KP.RU