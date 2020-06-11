В Брянске развернули гигантский триколор

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:35:37+03:00

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В Брянске 11 июня сразу в нескольких значимых местах развернули огромный триколор. Акцию посвятили Дню России.

Флаг площадью 200 метров квадратных развернули в знаковых местах региона: на Славянской площади, Кургане Бессмертия, площади Партизан, на мемориальных комплексах «Хацунь» и «Партизанская поляна», а также в музее-заповеднике «Овстуг».

Всего в акции приняли участие более 30 человек, сообщили в Брянском областном методическом центре «Народное творчество»

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ИСТОЧНИК KP.RU