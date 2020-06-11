2020-06-11T18:01:57+03:00
Общество

В Брянскую область на смену жаркой погоде придут дожди

Уже в воскресенье в регионе прогнозируют грозу
Мария Дедкова
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Жара продлится до 12 июня.Жара продлится до 12 июня.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянскую область на смену жаре придут дожди. Температуру выше климатической нормы на 7-9 градусов обещают до 12 июня. Затем жара пойдет на спад.

А в воскресенье, 14 июня, в регионе обещают грозу, ливень и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз 11 июня дали в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, похолодание ждет всю европейскую часть страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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