В Брянскую область на смену жаркой погоде придут дожди

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:01:57+03:00

Уже в воскресенье в регионе прогнозируют грозу

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В Брянскую область на смену жаре придут дожди. Температуру выше климатической нормы на 7-9 градусов обещают до 12 июня. Затем жара пойдет на спад.

А в воскресенье, 14 июня, в регионе обещают грозу, ливень и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз 11 июня дали в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, похолодание ждет всю европейскую часть страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU