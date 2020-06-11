2020-06-11T16:53:53+03:00
Происшествия

На двух брянцев завели уголовное дело за избиение полицейского

Хулиганы были пьяными
Мария Дедкова
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В Брянске завели уголовное дело на двух мужчин, которые избили полицейского. Одному из дебоширов 29 лет, другому - 55. Оба были пьяными.

Злоумышленники будут отвечать по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья», сообщает пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Днем 10 июня на проспекте Ленина патрульные остановили двух горожан. Полицейские хотели составить на них административный протокол. Однако идти в отдел полиции хулиганы не захотели. Тогда злоумышленники избили полицейского.

Как выяснилось позже, правоохранитель получил травму головы, сотрясение мозга, травму живота и другие повреждения.

Следователи вынесли предложение об аресте подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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