Брянским посевам угрожает клоп вредная черепашка
На полях в Брянской области заметили вредителя. Озимым в Красногорском районе угрожает клоп вредная черепашка.
При условии сохранения жаркой погоды уже через 6-15 дней возможно появление личинок.
- Они питаются соком листьев и созревающим зерном, - говорят в пресс-службе филиала "Россельхозцентра" по Брянской области. - Кроме того, вредитель вводит в зерно пищеварительные ферменты, под воздействием которых разрушается его клейковина, снижается всхожесть семян и ухудшаются хлебопекарные качества муки.
Для предупреждения массового распространения клопа вредная черепашка руководителям хозяйств рекомендовали проведение обследования посевов. Аграриям рекомендовали провести обработку.
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ИСТОЧНИК KP.RU