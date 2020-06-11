2020-06-11T16:07:53+03:00
Общество

Брянским посевам угрожает клоп вредная черепашка

Вредитель может уничтожить озимые в Красногорском районе
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба филиала "Россельхозцентр" по Брянской областиФото: пресс-служба филиала "Россельхозцентр" по Брянской области
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На полях в Брянской области заметили вредителя. Озимым в Красногорском районе угрожает клоп вредная черепашка.

При условии сохранения жаркой погоды уже через 6-15 дней возможно появление личинок.

- Они питаются соком листьев и созревающим зерном, - говорят в пресс-службе филиала "Россельхозцентра" по Брянской области. - Кроме того, вредитель вводит в зерно пищеварительные ферменты, под воздействием которых разрушается его клейковина, снижается всхожесть семян и ухудшаются хлебопекарные качества муки.

Для предупреждения массового распространения клопа вредная черепашка руководителям хозяйств рекомендовали проведение обследования посевов. Аграриям рекомендовали провести обработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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