В Брянске стартовали торги на строительство нового детского сада

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:45:08+03:00

Детский сад необходим микрорайону. Ведь здесь, по оценкам специалистов, в будущем будет проживать около 40 тысяч горожан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Он будет находиться на старом аэропорту

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В Брянске объявили торги на строительство детского сада на старом аэропорту. Он будет находиться на улице О.Н. Строкина.

Начальная цена контракта - 167,2 миллиона рублей. Срок окончания подачи заявок - 19 июня, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Детский сад станет новым третьим на территории старого аэропорта. Напомним, в августе прошлого года здесь открылся детский сад «Росинка». Также достраивается еще один. Здесь уже ведут набор ребят.

Детский сад необходим микрорайону. Ведь здесь, по оценкам специалистов, в будущем будет проживать около 40 тысяч горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU