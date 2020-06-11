В Брянске стартовали торги на строительство нового детского сада
В Брянске объявили торги на строительство детского сада на старом аэропорту. Он будет находиться на улице О.Н. Строкина.
Начальная цена контракта - 167,2 миллиона рублей. Срок окончания подачи заявок - 19 июня, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Детский сад станет новым третьим на территории старого аэропорта. Напомним, в августе прошлого года здесь открылся детский сад «Росинка». Также достраивается еще один. Здесь уже ведут набор ребят.
Детский сад необходим микрорайону. Ведь здесь, по оценкам специалистов, в будущем будет проживать около 40 тысяч горожан.
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ИСТОЧНИК KP.RU