Движение по улице Советской в Брянске планируют открыть в августе
Движение по улице Советской в Брянской планируют открыть в августе. Об этом 10 июня строители рассказали губернатору Брянской области Александру Богомазу во время его визита на стройку.
Представитель подрядной организации рассказал, что сейчас рабочие формируют два разворотных кольца — со стороны улиц Объездная и Крахмалева.
Дорожное строительство ведется с опережением графика. Планируется, что новая дорога будет пущена в эксплуатацию в конце лета. По окончании работ вдоль магистрали высадят деревья, проведут комплексное озеленение.
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ИСТОЧНИК KP.RU