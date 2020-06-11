Движение по улице Советской в Брянске планируют открыть в августе

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:07:08+03:00

Представитель подрядной организации рассказал, что сейчас рабочие формируют два разворотных кольца — со стороны улиц Объездная и Крахмалева. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

Движение по улице Советской в Брянской планируют открыть в августе. Об этом 10 июня строители рассказали губернатору Брянской области Александру Богомазу во время его визита на стройку.

Представитель подрядной организации рассказал, что сейчас рабочие формируют два разворотных кольца — со стороны улиц Объездная и Крахмалева.

Дорожное строительство ведется с опережением графика. Планируется, что новая дорога будет пущена в эксплуатацию в конце лета. По окончании работ вдоль магистрали высадят деревья, проведут комплексное озеленение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU