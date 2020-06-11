В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:38:19+03:00

Теперь он равен 0,963

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В Брянской области стал известен коэффициент распространения коронавируса на 11 июня. Теперь он равен 0,963.

День назад он составлял 0,966. Снижение оказалось незначительным - на 0,003.

В Брянской области коэффициент распространения коронавируса уже давно держится меньше 1. Поэтому в регионе приступили к первому этапу снятия ограничений.

К переходу на второй этап показатель должен быть меньше 0,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU