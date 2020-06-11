2020-06-11T14:20:54+03:00
Общество

На праздничных выходных в Брянске будут ловить пьяных автомобилистов

Полицейские будут дежурить с 11 по 14 июня
Мария Дедкова
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Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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В Брянской области на праздниках пройдут массовые проверки водителей.

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, с 11 по 14 июня полицейские будут ловить пьяных автомобилистов в рамках профилактической акции "Нетрезвый водитель".

Правоохранители будут дежурить: 11 июня с 21.30 до 22.00 на улице Калинина в районе «Черного моста», 12 июня с 20.00 до 21.00 по улице Шоссейной на выезде у Орлика, 13 июня с 21.30 до 22.00 возле магазина «Автопрестиж» по проспекту Станке Димитрова.

Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом ближайшему наряду или по телефону дежурной части: 74-71-02 или 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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