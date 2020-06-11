Строительство школы на старом аэропорту в Брянске планируют завершить в июле

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:53:44+03:00

В новом учебном заведении будет открыт музей, библиотека, актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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10 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз осмотрел строительство школы на 1225 мест, расположенной на территории старого аэропорта. Сейчас объект готов на 95 процентов, строители завершат возведение здания уже в июле. Ведутся отделочные работы и благоустройство двора. В июле начнут оснащать учебное заведение мебелью, техникой, необходимым оборудованием. Планируется, что 1 сентября этого года новая школа встретит своих первых учеников.

В новом учебном заведении будет открыт музей, библиотека, актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест. Школьники будут учиться в светлых просторных классах. Хорошо развита спортивная инфраструктура: для занятий детей откроются два спортивных зала, бассейн, хореографический зал. На прилегающей территории разместят волейбольное, футбольное, гандбольное поля, две площадки для воркаута, беговые дорожки. Все объекты делают с использованием современных технологий, спортивные площадки будут оснащены резиновым покрытием.

- В районе старого аэропорта строим детский сад, скоро еще один сдаем, на следующей недели будут торги объявлены на еще один детский сад на 270 мест, сдаем школу, в перспективе в этом районе будет еще две школы и два детских сада, плюс проспект, развязка - микрорайон становится другим, - сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU