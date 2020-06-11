2020-06-11T13:53:44+03:00
Общество

Строительство школы на старом аэропорту в Брянске планируют завершить в июле

Сейчас ведутся отделочные работы и благоустройство двора
Татьяна Александрова
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В новом учебном заведении будет открыт музей, библиотека, актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест.В новом учебном заведении будет открыт музей, библиотека, актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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10 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз осмотрел строительство школы на 1225 мест, расположенной на территории старого аэропорта. Сейчас объект готов на 95 процентов, строители завершат возведение здания уже в июле. Ведутся отделочные работы и благоустройство двора. В июле начнут оснащать учебное заведение мебелью, техникой, необходимым оборудованием. Планируется, что 1 сентября этого года новая школа встретит своих первых учеников.

В новом учебном заведении будет открыт музей, библиотека, актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест. Школьники будут учиться в светлых просторных классах. Хорошо развита спортивная инфраструктура: для занятий детей откроются два спортивных зала, бассейн, хореографический зал. На прилегающей территории разместят волейбольное, футбольное, гандбольное поля, две площадки для воркаута, беговые дорожки. Все объекты делают с использованием современных технологий, спортивные площадки будут оснащены резиновым покрытием.

- В районе старого аэропорта строим детский сад, скоро еще один сдаем, на следующей недели будут торги объявлены на еще один детский сад на 270 мест, сдаем школу, в перспективе в этом районе будет еще две школы и два детских сада, плюс проспект, развязка - микрорайон становится другим, - сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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