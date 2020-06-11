2020-06-11T14:00:01+03:00
Общество

В Брянске дворец единоборств построят к ноябрю следующего года

Стройки города проверил губернатор Александр Богомаз
Мария Дедкова
Поделиться:
Спортивный комплекс займет площадь больше 55 тысяч квадратных метров и будет состоять из пяти зданий.Спортивный комплекс займет площадь больше 55 тысяч квадратных метров и будет состоять из пяти зданий.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске дворец единоборств пообещали сдать до ноября. Об этом строители рассказали на встрече с губернатором Александром Богомазом. 10 июня глава региона посетил все важные стройки города.

Спортивный комплекс займет площадь больше 55 тысяч квадратных метров и будет состоять из пяти зданий.

Зрительские трибуны рассчитаны на 4000 мест. Также здесь появятся тренировочные залы, игровые площадки для баскетбола, волейбола, настольного тенниса, а также бассейн.

Кроме того, здесь разместится гостиница на 100 номеров, которая сможет принимать спортивные делегации, команды из других городов и стран, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Все пять блоков находятся в работе с различной степенью готовности. По контракту работы во дворце единоборств закончат в октябре 2021-го.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На праздничных выходных в Брянске будут ловить пьяных автомобилистов
Строительство школы на старом аэропорту в Брянске планируют завершить в июле
В Брянске на пляжах установили запрещающие купание знаки
ВТБ помогает восстанавливать леса России
В Брянске дворец единоборств построят к ноябрю следующего года
В Брянской области умер 32-й пациент с коронавирусом
В Брянской области коронавирусом заболел 91 человек
В Брянске в 10-м микрорайоне после дождей разрушилась дорога
Брянские депутаты назначили выборы губернатора
В Брянске задержали двух напавших на полицейского мужчин
В Брянске 20 августа откроют движение по Литейному мосту
На ремонт Чижовской дамбы в Дятькове выделили 3 миллиона рублей
В новый детсад на старом аэропорту начали принимать детей
В Брянске с 12 июня на пляжах начнут дежурить спасатели
Движение по улице Советской в Брянске откроют в конце августа
В колонии строгого режима в Брянске зафиксировали вспышку коронавируса
Истощенная брянская девочка снова научилась ходить
В Брянске сняли на видео нападение на полицейского
В Новозыбковском районе нашли плантацию конопли в двух парниках
В Брянске начальника отдела крупного предприятия обвиняют в получении взятки
В Брянске прошла первая репетиция Парада Победы
В Брянске заметили полицию на городском пляже
В Брянске на 12 лет отправили в колонию закатавшего мужчину в бетон бандита
Кандидатуру брянского губернатора Александра Богомаза поддержали однопартийцы
Как прекрасен этот мир, посмотри!
В Брянской области вылечились почти 70% пациентов с коронавирусом
В Брянске на улице Севской начали делать освещение
В Брянске на пляже утонули две девочки