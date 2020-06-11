В Брянске дворец единоборств построят к ноябрю следующего года

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:00:01+03:00

Спортивный комплекс займет площадь больше 55 тысяч квадратных метров и будет состоять из пяти зданий. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске дворец единоборств пообещали сдать до ноября. Об этом строители рассказали на встрече с губернатором Александром Богомазом. 10 июня глава региона посетил все важные стройки города.

Спортивный комплекс займет площадь больше 55 тысяч квадратных метров и будет состоять из пяти зданий.

Зрительские трибуны рассчитаны на 4000 мест. Также здесь появятся тренировочные залы, игровые площадки для баскетбола, волейбола, настольного тенниса, а также бассейн.

Кроме того, здесь разместится гостиница на 100 номеров, которая сможет принимать спортивные делегации, команды из других городов и стран, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Все пять блоков находятся в работе с различной степенью готовности. По контракту работы во дворце единоборств закончат в октябре 2021-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU