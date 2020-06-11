В Брянской области умер 32-й пациент с коронавирусом

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:33:20+03:00

Напомним, последнюю смерть до этого регистрировали в конце мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянске 11 июня сообщили о смерти 32-го пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе.

У болеющего был лабораторно подтвержден COVID-19. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Напомним, последнюю смерть до этого регистрировали в конце мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU