В Брянской области умер 32-й пациент с коронавирусом
Информацию подтвердили в оперативном штабе
Напомним, последнюю смерть до этого регистрировали в конце мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске 11 июня сообщили о смерти 32-го пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе.
У болеющего был лабораторно подтвержден COVID-19. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.
Напомним, последнюю смерть до этого регистрировали в конце мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU