В Брянской области коронавирусом заболел 91 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:55:59+03:00

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В Брянской области на 11 июня зарегистрировали еще 91 новый случай коронавируса. Теперь общее количество заболевших составляет 4732 человека.

С начала эпидемии лечение успешно прошли 3316 человек. За последние сутки диагноз сняли у 99 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб.

Напомним, в Брянской области перешли к первому этапу снятия ограничений. Однако в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также сохраняется масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU