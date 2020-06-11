В Брянской области коронавирусом заболел 91 человек
Общее число заразившихся составляет 4732
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В Брянской области на 11 июня зарегистрировали еще 91 новый случай коронавируса. Теперь общее количество заболевших составляет 4732 человека.
С начала эпидемии лечение успешно прошли 3316 человек. За последние сутки диагноз сняли у 99 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб.
Напомним, в Брянской области перешли к первому этапу снятия ограничений. Однако в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также сохраняется масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU