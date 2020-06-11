В Брянске в 10-м микрорайоне после дождей разрушилась дорога
Ее ремонтировали в прошлом году
Фото: "Типичный Брянск".
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В Бярнске в 10-м микрорайоне после ливней разрушилась дорога. Фотографии опубликовали в социальных сетях.
Местные жители пишут, что дорогу ремонтировали в прошлом году. Но, как часто это бывает, сразу после ремонта понадобилось продолжить трубы теплотрассы. Асфальт разрушили. Но после завершения работ дорогу не восстановили. Траншею присыпали землей с гравием.
На снимках видно, что земля провалилась на месте прокладки труб.
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ИСТОЧНИК KP.RU