Брянские депутаты назначили выборы губернатора
Они состоятся 13 сентября
Внеочередная сессия прошла 11 июня.Фото: Мария Дедкова
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Брянские депутаты областной Думы назначили выборы губернатора. Как и предполагалось, они состоятся в единый день голосования, 13 сентября.
Официальное решение о назначении выборов приняли на внеочередном заседании, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы. Оно прошло в четверг, 11 июня.
Напомним, кандидатуру действующего губернатора Александра Богомаза поддержал Владимир Путин и руководство партии "Единая Россия".
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ИСТОЧНИК KP.RU