Брянские депутаты назначили выборы губернатора

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:31:43+03:00

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Брянские депутаты областной Думы назначили выборы губернатора. Как и предполагалось, они состоятся в единый день голосования, 13 сентября.

Официальное решение о назначении выборов приняли на внеочередном заседании, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы. Оно прошло в четверг, 11 июня.

Напомним, кандидатуру действующего губернатора Александра Богомаза поддержал Владимир Путин и руководство партии "Единая Россия".

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ИСТОЧНИК KP.RU