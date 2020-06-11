В Брянске задержали двух напавших на полицейского мужчин

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:20:13+03:00

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В Брянске задержали двух нетрезвых мужчин, напавших на полицейского. Инцидент произошел вечером 10 июня на проспекте Ленина. Наряд патрульное-постовой службы остановил двух жителей города. Они нецензурно выругались на сотрудников полиции. После этого напали на одного из них.

Избиение полицейского попало на видео. Его напарница не смогла ему помочь. Скрутить нападавших помогли прохожие.

- Нетрезвые мужчины были задержаны сотрудниками ППС на месте происшествия и в настоящее время находятся под арестом, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» и статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Материалы направили в Следственный комитет. Там решают вопрос о возбуждении на нападавших уголовного дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Санкция по ним предусматривает до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU