В Брянске 20 августа откроют движение по Литейному мосту
В Брянске движение по новой части Литейного моста откроют 20 августа. Такое обещание руководитель подрядной организации дал губернатору во время выездного совещания 10 июня.
- Муниципальный контракт на строительство моста рассчитан до конца 2021 года, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Но работы уже давно ведутся с опережением графика.
На объекте полностью готовы 9 из 12 мостовых опор, уложены 36 из 99 балок. В ближайшее время рабочие начнут асфальтировать подъезд к мосту со стороны Бежицкого района.
После того, как новую часть моста сдадут, работы переместятся на старую часть - ее ждет масштабная реконструкция.
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ИСТОЧНИК KP.RU