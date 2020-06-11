На ремонт Чижовской дамбы в Дятькове выделили 3 миллиона рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:55:32+03:00

Работы завершат в этом году

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На ремонт Чижовской дамбы в брянском городе Дятьково выделили три миллиона рублей из федерального бюджета. Общая стоимость работ 7,2 миллиона рублей.

Чижевский пруд - искусственно созданный водоем. Он был необходим для обеспечения работы дятьковских предприятий. По прежнему назначению его не используют. Плотину построили в 1938 году. Ремонтировали ее в 1983-м. На пруду сейчас отдыхают местные жители.

Плотина износилась на 60 процентов, сообщают в пресс-центре ФЦП "Вода России". Из-за аварии на ней могут пострадать жилые дома и объекты инфраструктуры: канализационные, электрические и телефонные сети, газовая труба. Ремонт плотины начался в прошлом году. Работы вели, в том числе, зимой.

По проекту предусмотрен ремонт водосбросного сооружения, укрепление откосов, ремонт покрытия проезжей части, устройство тротуара и ограждения.

В этом году запланирован ремонт гидротехнического сооружения на реке Ирпа в Климовском районе. На это пойдет 5,2 миллиона рублей. В Дятькове собираются отремонтировать плотину на Парковском пруду.

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ИСТОЧНИК KP.RU