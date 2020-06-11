В новый детсад на старом аэропорту начали принимать детей

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:41:34+03:00

Контракт с подрядчиком рассчитан до октября, но сдать объект планируют раньше

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В Брянске в новый детский сад на старом аэропорту с 3 июня начали принимать детей. Здание уже полностью готово, выполнена черновая отделка помещений, рабочие монтируют перегородки и прокладывают наружние коммуникации. Объект готов наполовину.

Контракт с подрядчиком рассчитан до октября этого года. Но сдать садик планируют раньше, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Детский сад приме 270 малышей, из них 120 - до трех лет. Здесь будет бассейн, музыкальный и спортивный залы, современный медицинский блок.

Проезды к детскому саду обещали заасфальтировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU