В Брянске с 12 июня на пляжах начнут дежурить спасатели

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:21:00+03:00

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В Брянске с 12 июня на городских пляжах начнут дежурить спасатели. Хоть купальный сезон пока и не открыт из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации во среду, 10 июня, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе мэрии.

Семь городских пляжей готовили к открытию купального сезона к 1 июня. Дно проверили водолазы, раздевалки и зонтики покрасили. Но посещать места отдыха у воды запрещено из-за распространения коронавируса. Решение об открытии пляжей будут принимать в оперативном штабе, руководствуясь рекомендациями главного санитарного врача региона.

На пляжах, несмотря на запреты, много отдыхающих. Во вторник, 9 июня, в Десне утонули две девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU