Движение по улице Советской в Брянске откроют в конце августа
Движение по новому участку улицы Советской в Брянске откроют уже в конце августа этого года. Об этом сообщили брянскому губернатору на выездном совещании на строящихся объектах в городе. Контракт по строительству дороги рассчитан до конца декабря 2021 года.
Дорога должна связать новый микрорайон и строящиеся объекты социальной инфраструктуры: дворец единоборств, школу, детский сад.
Сейчас рабочие обустраивают два автомобильных кольца со стороны улиц Крахмалева и Объездной, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На новой дороге уже появились газоны. После завершения строительства здесь высадят деревья.
На территории микрорайона заасфальтируют проезды к детскому саду и школе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU