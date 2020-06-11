Движение по улице Советской в Брянске откроют в конце августа

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:01:46+03:00

Контракт по строительству дороги рассчитан до декабря 2021 года

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Движение по новому участку улицы Советской в Брянске откроют уже в конце августа этого года. Об этом сообщили брянскому губернатору на выездном совещании на строящихся объектах в городе. Контракт по строительству дороги рассчитан до конца декабря 2021 года.

Дорога должна связать новый микрорайон и строящиеся объекты социальной инфраструктуры: дворец единоборств, школу, детский сад.

Сейчас рабочие обустраивают два автомобильных кольца со стороны улиц Крахмалева и Объездной, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На новой дороге уже появились газоны. После завершения строительства здесь высадят деревья.

На территории микрорайона заасфальтируют проезды к детскому саду и школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU