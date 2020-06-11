2020-06-11T08:42:24+03:00
Общество

В колонии строгого режима в Брянске зафиксировали вспышку коронавируса

Первых заболевших обнаружили 10 июня
Марина АНТОНОВА
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В колонии №1 строгого режима в Брянске зафиксировали вспышку коронавируса. Первых заболевших выявили 10 июня, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального УФСИН России.

Все осужденные с коронавирусом изолированы в отдельностоящем корпусе. Тяжелых случаев нет. Заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. Ни одного человека не госпитализировали. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей.

- В целях предупреждения распространения заболеваемости проводится ряд санитарно-противоэпидемических мер, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Все помещения колонии, а также внутреннюю и прилегающую территорию дезинфицируют, проводят кварцевание и проветривание. Осуществляется термометрия, медицинское обследование личного состава и осужденных, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

Кстати, в исправительных учреждениях Брянской области действует особый режим из-за коронавируса. На работу не допускают сотрудников с температурой, временно нельзя навещать заключенных родственникам. За время эпидемии новых осужденных в колонию №1 в Брянске не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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